Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: 31 Mart bizim içim dönüm noktasıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.Buradan tüm Türkiye'yi saygıyla selamlıyorum. Desteğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Mevlam Gazzeli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun.31 Mart yerel seçimlerini demokrasimize yakışır bir şekilde tamamladık. Seçim atmosferine gölge düşürecek bir olay yaşanmadı. Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispatladı. Seçimler bildiğiniz gibi demokrasilerin en kritik günleridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir. Millet uyarısını sandık aracılığıyla iletir. Dik duracağız dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bir bitiş değil bir dönüm noktasıdır. Milletimiz mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Bu seçimin galibi demokrasimizdir, milli iradedir.Buradan siyasi parti fark etmeksizin iradesini sandığa yansıtan tüm vatandaşlara içtenlikle teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde sandık kurullarında görev yaparak buraya gelen siz kardeşlerime ayrıca şükranlarımı ifade ediyorum. Belki de şimdi sahura kadar evde dertleşeceksiniz. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum.Ben sizlere inanıyorum. Sizlerle kazanarak devam edeceğiz. Yerel seçim imtihanından istediğimiz sonucu alamadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu seçim sınavına yoğun çekilde hazırlandık. İttifak ortaklarımız uyum içerisinde koşturdu, emek verdi. Son iki aylık dönemde şahsım 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptık. Halkımla bütünleştim. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır. Son 2 ayı dolu dolu geçirmeye çalıştık.İttifakımıza desteğini beyan eden diğer siyasi partilerin genel başkanlarına da şükranlarımı ifade ediyorum. Biz siyasi hayatımız boyunca milletle yol yürümüş, milletin çizmiş olduğu çizgiden ayrılmamış bir kadroyuz. Bugüne kadar, hep sağduyunun yanında olduk. Hep demokrasinin, milli iradenin yanında yer aldık. Şimdiye kadar milletimizin takdirini baş tacı etmekten milletin iradesine boyun eğmekten geri durmadık. Seçilen tüm belediye başkanlarını, muhtarları, kutluyorum. Biz de hükümet olarak şimdiye kadar olduğu gibi şehirlerinin hayrına yapacakları işte destekleyeme devam edeceğiz. Milletimiz son sözünü söylemiş, kararını vermiştir.Biz seçim sonuçlarını değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Henüz resmi olmayan sonuçlar mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığını gösteriyor. Bunun sebeplerini tespit ederek gerekli müdahalelerde bulunacağız. Unutmayın kaderin üstünde bir kader vardır. Milletle inatlaşmaktan milli iradeye rağmen hareket etmekten bugüne kadar olduğu gibi uzak duracağız. Önümüzde yaklaşık 4 buçuk yıllık bir süre var.Başarılı operasyonlarımız sayesinde iyice köşeye sıkıştırdığımız bölücü terör örgütüne, ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz. Güney sınırlarımızın ötesinde bir "teröristan" kurulmasına izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ ihanet şebekesinin son kalıntılarını da temizlemekte kararlıyız. Seçim sürecinin geri plana ittiği konuları süratle gündemimize alarak, gerekli adımları hızlı bir şekilde atacağız. Türkiye'nin uluslararası rolünü; sözünün ağırlığını, küresel barışın tesisindeki anahtar konumunu güçlendirecek hamleleri devam ettireceğiz.Buradan bir kez daha milletimize ve tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, huzurunu, güvenliğini ve umutlarını artırmak için durmadan, dinlenmeden koşturacağız. Mazlumlara sahip çıkacak, ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşacak, nerede bir zulüm varsa zalimlerin karşısında dimdik duracağız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da eser ve hizmet siyasetimizle farkımızı ortaya koyacağız. Milletimizin yetki verdiği yerlerde "gerçek belediyecilik" vizyonumuzu inşallah başarıyla hayata geçireceğiz. Milletimizin farklı tasarrufta bulunduğu yerlerde de çok daha güçlü bir şekilde gönülleri fethetmenin yollarını arayacağız. Son 21 yıldır nasıl reformlarımızla, icraatlarımızla, yatırımlarımızla, projelerimizle konuştuysak... Önümüzdeki 5 sene boyunca da bu çizgimizden sapmayacağız.Bugün bir kez daha durmak yok yola devam diyoruz. Bugün bir kez daha aşkınan koşan yorulmaz diyoruz. Bugün bir kez daha insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz."