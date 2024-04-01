Bahçeli'de 31 Mart açıklaması! 'Erdoğan'a desteğimiz sonuna kadar sürecek'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.31 Mart seçimlerinin, Türk demokrasi hayatının yüksek bir standarda ulaştığını, bu konuda dünyaya örnek teşkil ettiğini adeta belgelediğine dikkat çeken Bahçeli. "Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir. Milliyetçi Hareket Partisi bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının çok boyutlu değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır." ifadelerini kullandı.Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin görevinin başında olduğunu belirterek, "Her alanda atılım ve reform hamlelerine kararlılıkla devam edecektir." dedi.Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır. 31 Mart seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Milliyetçi Hareket Partisi müessir bir başarı elde etmiştir.Milletimiz yerel seçimler kanalıyla bilhassa sosyal ve ekonomik sıkıntılarını paylaşmış, önümüzdeki sürecin gündem konusunu tayin etmiştir."