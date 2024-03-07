İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor! Çekmeköy-Üsküdar metro hattında arıza nedeniyle seferler iptal edildi

İstanbul, günün ilk saatlerinde uzun zamandır değişmeyen, bitmek bilmeyen bir manzaraya sahne oldu.5 yıldır CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde olan İstanbul'un ulaşım çilesi insanları artık canından bezdirmiş durumda.Adeta çökmüş vaziyette olan İstanbul toplu taşımalarında her gün farklı bir skandal yaşanıyor. Metro, metrobüs, otobüs, tramvay, metro yürüyen merdivenleri ve asansörlerin çalışmaması gibi birçok arıza vakaları İstanbul halkında büyük tepkiye neden oluyor.Bakımları yapılmayan, kaza üstüne kaza yapan ve durduk yere alev alan İETT otobüsleri ve metrobüslerden sonra son dönemde metro arızaları da gündemde sıkça yer alıyor.BU KEZ KONUM ÜMRANİYEÇekmeköy-Üsküdar metro hattı Ümraniye durağında metro arızalandı. Son dönemlerde artan arızalarıyla gündeme gelen metro hattı, sabah saatlerinde arıza sebebiyle kullanılamaz hale geldi.VATANDAŞLAR GERİ DÖNDÜYolu koyulan vatandaşlar metro arızası ve seferin iptal olması sebebiyle geri dönmek zorunda kaldılar.