Kent lokantasının arkasından reklam çıktı! Algı belediyeciliği

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi tarafından il genelinde açılışı yapılan 11 adet Kent Lokantası'nın ardından algı belediyeciliği çıktı. İBBHaber adlı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda CHP'li yönetim, 2019 öncesi AK Parti döneminde kent genelinde kurulan mobil büfeler ve aşevleri vasıtasıyla yılda 10 milyon kişiye ücretsiz ulaştırılan sıcak yemek hizmetini kaldırdı. Yerine ise 40 TL ücretin olduğu Kent Lokantası'nı açtı.İBBHaber'de şu bilgilere yer verildi:2019 yılının ilk 6 ayında yönetimde olan AK Parti'li İBB yönetimi mobil büfeler ve aşevleri aracılığıyla 10 milyon kişiyi ücretsiz yemek hizmetinden faydalandırıyordu. Aylık ortalama 1 buçuk milyon vatandaşımız gerek mobil büfeler aracılığıyla erzağını gerek aşevleri aracılığıyla sıcak yemeğini ücretsiz temin etmiştir. 2019 yılının ikinci yarısında ise Ekrem İmamoğlu yönetimiyle bu oran yüzde 70 oranında azaltıldı. CHP yönetimi zamanında mobil büfeler ve aşevleri vasıtasıyla toplam 9 milyon 545 bin ücretsiz yemeğini temin etmiştir.Aylık ortalama ise 795 bin 500 kişi. İşte Kent Lokantası gerçeği iki yönetim arasındaki bu sayılarda saklı. AK Parti'li İBB yönetimi aylık ortalama 1 buçuk vatandaşa ücretsiz yemek hizmeti verirken CHP'li İmamoğlu yönetimi bu sayıyı yüzde 50 oranında azaltmıştır. Aradaki bu fark ise şimdilerde İBB Kent Lokantaları'nda 'Ucuz yemek' sloganıyla parayla vatandaşa satılıyor. AK Parti'li İBB'nin ücretsiz sağladığı hizmeti CHP'li üstünü boyayarak reklam filmleriyle vatandaşları malzeme yaparak yine vatandaşlara satıyor. İmamoğlu yönetiminin 5 yıllık özeti başka türlü ifade edilemezdi.