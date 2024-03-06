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Eskişehir’de 4 DEAŞ şüpheliden 1'i tutuklandı

Eskişehir’de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Ekleme: 6.03.2024 - 13:52 Güncelleme: 6.03.2024 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Eskişehir’de 4 DEAŞ şüpheliden 1'i tutuklandı
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 4 şüphelinin, örgüt içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Saklandıkları evde yakalanan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Irak uyruklu F.M.D.D. tutuklandı, diğerleri sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.