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Daha önce görmediğimiz bir canlı: O ilimizde 30 tane bulundu!

Bartın'da bir rehabilitasyon merkezinin bahçesindeki süs havuzunda, nesli tükenme tehlikesi altında olan 30 Anadolu şeritli su semenderi bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 30 semenderin bulunduğu yerde kalmasına karar verdi…

Ekleme: 6.03.2024 - 13:17 Güncelleme: 6.03.2024 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Daha önce görmediğimiz bir canlı: O ilimizde 30 tane bulundu!
Bartın'daki özel bir rehabilitasyon merkezinin bahçesindeki 10 metre uzunluğundaki süs havuzunu temizlemek isteyen personel, havuz içinde daha önce görmedikleri canlılar olduğunu fark etti.

Personel, durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi.

Kısa sürede bölgeye giden ekipler, havuzda inceleme yaptı.

Daha önce görmediğimiz bir canlı: O ilimizde 30 tane bulundu!

İncelemede, havuzdaki canlıların nesli tehlike altında olan Anadolu şeritli su semenderi olduğunu tespit etti.

Daha önce görmediğimiz bir canlı: O ilimizde 30 tane bulundu!

Ekipler, yağmur suyu ile doğal ortamı oluşan süs havuzundaki 30 semenderin bulunduğu yerde kalmasına karar verdi.