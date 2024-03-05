Tarım Kredi Kooperatif Market’ten Ramazan kampanyası! Temel gıdada fiyat sabitlendi! Süt, un, ayçiçek yağı, pirinç, mercimek...

Ramazan'a sayılı günler kala Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), büyük bir kampanya başlattı. Bugün başlayacak kampanya, hem vatandaşın hem çiftçinin yüzünü güldürecek. 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında 1.900 üründe fiyatlar 41 gün süreyle sabit kalacak. Çiftçinin en çok ihtiyacı olan yem, gübre ve ilaçta da yüzde 5 indirim yapıldı.Kampanya, Türkiye genelinde 4 bin 76 kooperatif market satış noktasında bugün başladı. 14 Nisan'a kadar devam edecek kampanyayla vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşması sağlanacak.Tarım Kredi Marketleri'nde satılan ağırlıklı olarak temizlik ve gıdanın olduğu 1.900 üründe fiyatlar 41 gün aynı kalacak.Vatandaşların mutfağında en çok kullandığı ürünlerin başında gelen, 1 litrelik TKK yarım yağlı sütün fiyatı 22.5 TL'den, Anadolu marka makarnanın fiyatı 10.5 TL'den, TMO'nun 5 litrelik Ayçiçek yağının fiyatı 185 TL'den, TK Anadolu 1 kilogramlık Osmancık Pirinç'in fiyatı 44 TL'den, 1 litrelik TKK yağlı sütün fiyatı 24.90 TL'den, TK Anadolu 1 kilogramlık pilavlık bulgurun fiyatı 19.50 TL'den, 5 kilogramlık TK Anadolu unun fiyatı 76.90 TL'den, 1 kilogramlık TK Anadolu nohutun fiyatı 46 TL'den, TMO kırmızı mercimek fiyatı 24 TL'den, 2 kilogramlık Groski pirincin fiyatı 38 TL'den, soğanın kilogram fiyatı 9.90 TL'den sabitlendi. Tarım Kredi Market, vatandaşa patates ve soğanda en uygun ürünü sunma garantisi de verdi.Türkiye'de gıda fiyatlarının regülasyonunda önemli rol oynamaya başlayan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin satış noktası sayısı Ankara'da 247, İstanbul'da 272, İzmir'de 73, Kocaeli'nde 31, Adana'da 34, Adıyaman'da 17, Afyonkarahisar'da 24, Ağrı'da 11, Aksaray'da 13, Amasya'da 16, Antalya'da 73, Ardahan'da 4, Artvin'de 12, Trabzon'da 28, Samsun'da 62, Mersin'de 41, Konya'da 57, Kastamonu'da 15, Kars'ta 6, Hakkari'de 2, Edirne'de 12, Van'da 21, Ordu'da 23, Kayseri'de 36, Rize'de 19 başta olmak üzere toplam 4.076'ya ulaştı. İstanbul'a bu ay 80 yeni mağaza açılacak.Karma hayvan yemlerinde (buzağı büyütme yemi, besi geliştirme yemi, buzağı başlangıç yemi vb) ton başına yüzde 5'e varan indirim yapılacak ve indirim sonrasında oluşacak fiyatlar, kampanya dönemi süresince sabitlenecek.Üreticilere 4 ila 6 ay arasında vadeyle faizsiz satış imkânı sunulacak. Kimyevi gübrelerde ton başına yüzde 5'e varan indirim yapılacak ve indirim sonrasında oluşacak fiyatlara kampanya dönemi süresince herhangi bir zam uygulanmayacak. Sabah'ta yer alan habere göre, kampanya süresince piyasada daha düşük fiyat oluşması halinde, fiyatlar çiftçilerin lehine olacak şekilde tekrar düşürülecek.6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Tarım Kredi Kooperatifleri mağaza açılışlarında önceliği deprem bölgesine verdi. Adana'da 33, Adıyaman'da 17, Diyarbakır'da 18, Elazığ'da 19, Gaziantep'te 28, Hatay'da 23, Kahramanmaraş'ta 28, Kilis'te 4, Malatya'da 21, Osmaniye'de 17, Şanlıurfa'da 19 olmak üzere toplam 227 satış noktasında vatandaşlara hizmet veriliyor.