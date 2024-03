Elazığ-Diyarbakır arasına hızlı tren! Bakan Uraloğlu açılış tarihini duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçladıklarını anımsatarak, 'Orta Koridor'da bulunan ülkemizin konumunu daha da güçlendirmek için Bakü-Tiflis-Kars Hattı'na ek olarak Zengezur Koridorunun açılması büyük öneme sahip. Diyarbakır'ı ise bölgesinde lider, refahın her alanda hissedildiği bir dünya kenti, marka şehir olana kadar çalışacak, eser siyasetimizle Diyarbakırlı kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz' dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi proram için geldiği Diyarbakır'da Diyarbakırlı iş insanları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyümesin ilkelerine bağlı kalarak, yeni başarılara imza attıklarını söyleyen Uraloğlu, 'Türkiye Yüzyılının ilk yılında, yaklaşık 256 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. 81 ilimiz gibi Diyarbakır'ımız da Diyarbakırlı iş insanlarımız da Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün gelişmesi ve ülkemiz ekonomisinin güvenli ve istikrarlı bir ortamda büyümesine yönelik çok önemli katkılar yapmıştır. Birçok sektörde Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu'nun en büyük ihracat merkezlerinden biri olmuştur' dedi. Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesinin de büyük öneme sahip proje olduğunu anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu proje ile Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilmekte olan FAV Limanına gelecek yüklerin, bin 200 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşa ederek Türkiye'ye ulaşmasını planlıyoruz. Irak'tan başlayıp Ovaköy'den Türkiye'ye gelen bu yeni uluslararası koridor sayesinde Güney Asya ve Orta Doğu'yu; Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika'ya yeni bir güzergah üzerinden bağlayacağız. Kuzey-güney koridorunda bölgemiz için hayati bir bağlantı da tesis etmiş olacağız. Yine, Orta Koridor'da bulunan ülkemizin konumunu daha da güçlendirmek için Bakü-Tiflis-Kars Hattı'na ek olarak Zengezur Koridorunun açılmasının da kritik bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile birlikte, Zengezur Koridoru orta koridorun gelişimini daha da destekleyecektir. 224 km uzunluğundaki Kars – Aralık – Dilucu kesiminin ihalesini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, daha sonrasında ise planlanan Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars demiryolu projeleriyle birlikte Dilucu ile Ankara arasındaki demiryolu bağlantısı sağlanmış olacaktır.'Uraloğlu, Diyarbakır'ın bölgenin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olduğuna işaret ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Diyarbakır'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 57 milyar 652 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini vurguladı. 44 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 456 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 2 kilometreden 285 kilometreye çıkardıklarını da belirten Uraloğlu, Diyarbakır-Mardin Yolu, Diyarbakır-Şanlıurfa Yolu gibi birçok önemli karayolu projesini de hizmete aldıklarını anlattı. Bakan Uraloğlu, Diyarbakır'da proje tutarı 15 milyar 618 milyon lira olan 12 ayrı karayolu projesine daha devam ettiklerinin de altını çizdi.Diyarbakır'ın havayolu ve demiryolu gibi diğer ulaşım türlerinde de gelişmesi için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerine de değinen Uraloğlu, Diyarbakır'ın tüm demiryolu ağını yenilediklerini ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesini iltisak hattı yaparak demiryolu ağına bağladıklarını anlattı. Diyarbakır'ı saatte 200 kilometre hızla Elazığ'a bağlayacak Elazığ-Diyarbakır Hızlı Demiryolu projesinin etüt çalışmaları devam ettiklerini hatırlatan Uraloğlu, 'Yüzde 75 fiziki ilerleme kaydettik, 2024 yılı Eylül ayında tamamlanmayı hedefliyoruz. 70 km uzunluğa sahip olan Ergani-Leylek-Diyarbakır-Bozdemir kesiminde de mevcut durumda tek hat olan demiryolu hattının çift hatta çıkarılmasına yönelik projelendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Proje çalışmalarını da Haziran ayında bitirmeyi planlıyoruz' dedi.Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif sunacak 'Ankara-Diyarbakır' ve 'Ankara-Tatvan' güzergahlarında çalıştırılacak iki yeni turistin hattın seferlerini Nisan ayında başlatmayı planladıklarını da kaydeden Bakan Uraloğlu, '1.051 kilometre hat uzunluğundaki Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te Ankara'dan seferlerine başlayacak. 'Ankara-Diyarbakır' seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4 saat, Kayseri' de 3 saat turizm amaçlı duracak. 1.262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik trenimiz ise Ankara'dan 17 Nisan Çarşamba günü seferlerine başlayacak. Her iki turistik trenimiz de bölgenin turizm ve ticaret faaliyetlerine büyük katkılar sağlayacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun' dedi.Diyarbakırlıların, Erbil uçuşlarının başlamasına yönelik taleplerinin de farkında olduklarını ifade eden Uraloğlu,'Onunla ilgili çalışmalarımızı başlattık. İnşallah bu ay içerisinde Erbil uçuşlarını da başlatmayı planlıyoruz' diye konuştu.Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin siyaset tarihinde, Diyarbakır her zaman etkin konumda olduğunu söyleyerek, Diyarbakır'ın bugün de siyaset sahnesinde aynı etkinliğini ve ağırlığını muhafaza ettiğinin ifade etti. Hizmet anlayışını her türlü siyasetin üzerinde tutuklarını vurgulayan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:'Ama sizlerin de çok iyi bildiği üzere hükümetler de belediyeler de gelir geçer. Ama bu süreçte hizmet götürmezsen daha sonra ne izin kalır ne de adın. Bu nedenle diyorum ki, siyasi hesaplar yaparak, hizmet üretenlere kimse engel olmasın. Boğazın iki yakasını hala sadece iki köprüyle; Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüleriyle aşıldığını düşünün. Sizce trafik nasıl olurdu? İstanbul boğazı kaç saatte geçilirdi? Ya da aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'e çıkarmasak havayolu nasıl halkın yolu olacaktı? Tüm bu mega projelerimizle vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık. Diyarbakır'ın artık ideoloji siyaseti yerine hizmete ihtiyacı var, yatırıma ihtiyacı var. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne varsa, Diyarbakır'da da o var ve olmaya da devam edecek. Diyarbakır'ı bölgesinde lider, refahın her alanda hissedildiği bir dünya kenti, marka şehir olana kadar çalışacak, Eser siyasetimizle Diyarbakırlı kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bütün ilçe belediye başkanlıklarına talibiz. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mehmet Halis Bilden kardeşimizle birlikte planladığımız tüm projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Dün açıkladığı gibi kendisinin 26 Projesi var. Biz de ona destek vereceğiz. Şunu unutmayın lütfen; bizim yerel yönetimlerle yapacağımız iş birliği, o şehre yapacağımız işin seviyesine ve miktarını artıracaktır.'