Nevşehir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Nevşehir'in Avanos ilçesi Bozca Köyü yakınların direksiyon hakimiyetini kaybeden H.Ö idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası yola savrulan araç parçalarına çarpmamak için manevra yapan iki otomobilde kontrolden çıkarak taklalar attı.Şarampole uçan araçlarda bulunan sürücülerden Ö.S, M.E ve yolcu S.E hayatını kaybederken 6 kişide yaralandı. yaralılar ambulanslarla Nevşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Cesetler ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.