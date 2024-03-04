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Nevşehir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Nevşehir’de bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Ekleme: 4.03.2024 - 10:23 Güncelleme: 4.03.2024 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Nevşehir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralıNevşehir'in Avanos ilçesi Bozca Köyü yakınların direksiyon hakimiyetini kaybeden H.Ö idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası yola savrulan araç parçalarına çarpmamak için manevra yapan iki otomobilde kontrolden çıkarak taklalar attı.

Nevşehir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Şarampole uçan araçlarda bulunan sürücülerden Ö.S, M.E ve yolcu S.E hayatını kaybederken 6 kişide yaralandı. yaralılar ambulanslarla Nevşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Cesetler ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı