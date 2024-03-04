Çanakkale'de göçmen operasyonu: 13 kaçak yakalandı

Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele kararlılıkla devam ediyor.Yetkililer ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan kaçak göçmenleri tespit ederek, geri gönderiyor.Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü, bir eve düzenlenen operasyonda Türkiye'de oturma izinleri sona eren 8'i Cezayir, 3'ü Filistin ve 2'si Fas olmak üzere 13 kaçak göçmen yakalandı.Suç kaydı olduğu tespit edildiKaçak göçmenlerden birinin ‘Kasten Yaralama' suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 kaçak göçmen ise, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.