YSK Başkanından seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama: Sandıkların yüzde 51'i açıldı!

Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimde görevli il ve ilçe seçim kurulu başkanları, YSK personeli, sandıklarda görevli kamu personeli ve siyasi parti temsilcilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Seçimi takip eden basın mensuplarına da teşekkür eden Yener, 'Şu an itibarıyla sandıkların yüzde 51,2'si açılmış durumdadır. Veri akışı da devam etmektedir.' diye konuştu. Sonuçların tüm siyasi partilere ve Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Yener, gazetecilerin 'Geçici bir sonuç açıklanır mı?' sorusuna, 'Veri akışı devam etmektedir. Bugün son açıklamamız bu şekildedir. Gün içerisinde, yarın genel bir değerlendirme, sonuçlara göre yapabiliriz.' yanıtını verdi.