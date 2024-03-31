YSK Başkanı açıkladı! 'Oy verme işlemi sorunsuz tamamlandı'
YSK Başkanı Ahmet Yener: Oy verme işlemi sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Sisteme veri girişi devam etmektedir. Kurul birazdan toplanıp yayın yasağı konusunu değerlendirecek.
Türkiye genelinde saat 17.00'da oy verme işlemi sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, sandıkların kapanmasının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
"OY VERME İŞLEMİ SORUNSUZ TAMAMLANDI"
Oy verme işleminin bazı münferit olaylar dışında sorunsuz şekilde tamamlandığını belirten Ahmet Yener, "Sisteme veri girişi devam etmektedir. Kurul birazdan toplanıp yayın yasağı konusunu değerlendirecek. dedi.