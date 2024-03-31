Sonuçlar gelmeye başladı! İşte deprem bölgesi seçim sonuçları...

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.Saat 22.35 itibarıyla sonuçlar şöyleAK Parti: 41.29Yeniden Refah Partisi: 32.25CHP: 16.48CHP: 48.49AK Parti: 27.97AK Parti: 43.36CHP: 43.84AK Parti: 48.87CHP: 37.24CHP: 47.04AK Parti: 37.66CHP: 41.40AK Parti: 26.33MHP: 39.99İYİ Parti: 24.49CHP: 22.20DEM Parti: 64.39AK Parti: 16.61Yeniden Refah Partisi: 37.75AK Parti: 34.20DEM Parti: 21.16AK Parti: 38.11Yeniden Refah Partisi: 20.75CHP: 16.43