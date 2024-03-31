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Murat Kurum güne Eyüpsultan'da sabah namazıyla başladı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bu sabah Eyüpsultan Camii’nde sabah namazı kıldı.

Murat Kurum güne Eyüpsultan'da sabah namazıyla başladı
Ekleme: 31.03.2024 - 10:31 Güncelleme: 31.03.2024 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum güne Eyüpsultan'da sabah namazıyla başladı
Uzun süren yerel seçim maratonu sona erdi. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı (İBB) Murat Kurum, güne Eyüpsultan'da başladı.

Murat Kurum güne Eyüpsultan'da sabah namazıyla başladı

NAMAZINI KILDI, DUA ETTİ
Sahada çalışmalarını sürdüren ve her bir ilçeyi tek tek gezen Kurum, seçim sabahı Eyüpsultan'da sabah namazını kıldı.

Namazını kıldıktan sonra dua eden Murat Kurum'u orada bulunan vatandaşlar fotoğrafladı.

Murat Kurum güne Eyüpsultan'da sabah namazıyla başladı

SEÇİM ÇALIŞMALARINA DA EYÜPSULTAN'DA BAŞLADI
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, adaylığı açıklandıktan sonra sabah namazını Eyüpsultan'da kılarak çalışmalarına başlamıştı.