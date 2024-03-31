İstanbul’da oy kullanma işlemi başladı! En fazla seçmen Esenyurt en az Adalar'da

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için İstanbul'da 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Akşam 17.00'de sona erecek oy verme işlemi kapsamında İstanbul'da 11 milyon 314 bin 516 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor.Türkiye genelinde ise 61 milyon 441 bin 882 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.Anadolu'da bir çok ilde oy verme işlemi sabah 07.00'de başlarken akşam 16.00'da sona erecek.İstanbul'da oy kullanma işlemi 33 bin 228 sandıkta gerçekleştirilirken Türkiye genelinde 206 bin 845 sandıkta oy kullanılacak.Sabah erken saatlerden itibaren seçim kurulları görevlileri, okullardaki yerini aldı.Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı.11 Milyon 341 bin 516 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu İstanbul'da Esenyurt 642 bin 455 kişiyle en çok seçmenin bulunduğu ilçe olurken 12 bin 682 kişiyle Adalar ise en az seçmenin bulunduğu ilçe oldu.Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yer alan İstanbul İl Seçim Kuruluna geçen yıl kurayla belirlenen İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin başkanlık ederken İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Özlem Aktaş ile İstanbul 7. İş Mahkemesi Hakimi Hamza Emre de kurul üyesi oldu.Bu seçimlerde, her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul'un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Sarıdemir ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle oldu.Gündüz ziyaretçisi yoğun olan, genellikle iş yerlerinin bulunduğu mahalle gece sessizliğe bürünüyor. Bu seçimde Sarıdemir Mahallesi'nde yalnızca 8 seçmen oy kullanacak.