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Beyaz Gazete
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Fatih Altaylı'dan ekran önünde terbiyesiz hareket...

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı yayında terbiyesiz bir el hareketi yaparak tepki çekti.

Fatih Altaylı'dan ekran önünde terbiyesiz hareket...
Ekleme: 31.03.2024 - 21:26 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:34 / Editör: Ozge Selin
Fatih Altaylı'dan ekran önünde terbiyesiz hareket...
Türkiye 31 Mart’ta sandığa gitti. Seçime özel yayın yapan gazeteci Fatih Altaylı, meslektaşı Özlem Gürses’le kamera karşısına geçti.

“Teke Tek Seçim Özel” canlı yayınında seçim sonuçlarını paylaşan Altaylı, CHP'nin önde gittiği illeri gördükten sonra, ekran önünde yaptığı terbiyesiz el hareketiyle sosyal medyada tepkilerin hedefi haline geldi.

Fatih Altaylı'dan ekran önünde terbiyesiz hareket...