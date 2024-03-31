Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum oyunu kullandı!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı.Murat Kurum ile eşi Şengül ve oğlu Mehmet Kurum, oyunu kullanmak için saat 11.15'te Kağıthane İmece İlkokulu'na geldi.Alkışlar eşliğinde karşılanan ve sevgi gösterisinde bulunulan Murat Kurum, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.1166 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Kurum, eşi ve oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.İBB Başkan adayı Kurum, daha sonra kabine geçip oyunu kullandı.Sandık görevlilerine başarı dileyen Kurum, 'Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun.' diyerek, eşi, oğlu ve kızı Zehra ile zarfı sandığa attı.Kurum oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kurum'un açıklamalarından satır başları:Kıymetli İstanbullu hemşehrilerim. Burada hepinizi saygıyla selamlıyorum. 3 aydır projelerimizi hedeflerimizi paylaştık. Ben öncelikle tüm İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Biz de 3 ay sonunda oyumuzu kullandık. Oğlum Mehmet de ilk oyunu kullanmış oldu. Oyumuzun ülkemize İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. istanbul'un ve çocuklarımızın geleceği adına önemli bir karar vereceğiz. Deprem riskinin ortadan kaldırılması, trafik çilesinin ortadan kalması için ilk adımı inşallah sandıkta atmış olacağız. 31 Mart'ta güneş doğacak. İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla kutlayacağız.Seçim sürecini il başkanlığımızda takip edeceğiz.Murat Kurum eşi Şeyma Kurum da 'Seçimimiz ülkemize milletimize hayırlı olsun' dedi.