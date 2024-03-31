CHP'li aday kural tanımadı! Saat 16.29'da vatandaşlara mesaj gönderdi

Bugün yapılan yerel seçimler için propaganda süresi 30 Mart 18.00 itibarıyla sona ermişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel, propaganda yasağına rağmen bugün saat 16:29'da vatandaşlara mesaj gönderdi.

Pazar (Bugün) günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde propaganda süresi 20 Mart'ta başladı, 30 Mart 2024 saat 18.00 itibarıyla sona erdi.Propaganda süresinin sona ermesine rağmen CHP'nin Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel'den gelen SMS, sosyal medyada çok konuşuldu.CHP Kartal Belediye Başkan adayı Yüksel, seçim yasaklarını deldi. Sandıkların kapanmasına yarım saat kala seçim yasaklarını delerek vatandaşlara kısa mesaj gönderip sandığa gitmeleri konusunda çağrıda bulundu.Yüksel mesajında, 'Değerli komşularım, Kartalımızı ve İstanbulumuzu daha güçlü bir geleceğe taşımak için oylarımızı kullanalım. Sandıklarımıza sahip çıkalım. Bu seçimde en yüksek katılımı Kartal'da sağlayalım.' ifadelerini kullandı.