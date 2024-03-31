CHP'deki iç kaos sandığa yansıdı! İntikam hazırlığındaki Kılıçdaroğlu oyunu attı destekçileri İmamoğlu'nu yaktı: 'Yezid Ekrem'e rey yok'

CHP'de iç kaos sandığa da yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda 'hançer' yediğini düşünen CHP üyeleri Ekrem İmamoğlu'na destek vermediğini ilan etti. CHP üye kartı ve oy pusulası ile sosyal medya üzerinden paylaşım yapan CHP'liler "Seni sırtından hançerleyenlerle hesap günü bugün Piro! Değişim 'Alevi' İstanbul'da yanacak... Hançercilere, zıpzıplara, paralı trollere, Saraçhane bülbüllerine selam olsun. "Ekrem Bey'e boyun eğenin boynu vurulsun" paylaşımları yaptı. CHP üyeleri İmamoğlu'na karşı sandıkta tepkisini dile getirirken Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'da oyunu kullandı. İntikam hazırlıkları yapan Kılıçdaroğlu'nun "Böylesine güzel bir günde oy kullanmak güzel bir şey" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise kurultay sonrası baş gösteren kaos sandık hesaplaşmasına döndü.CHP'nin Alevi üyeleri kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'hançerler'yen Ekrem İmamoğlu'na destek vermedi.'SENİ SIRTINDAN HANÇERLEYENLERLE HESAP GÜNÜ'Cumhuriyet Halk Partisi üye kartıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir CHP'li 'Seni sırtından hançerleyenlerle hesap günü bugün Piro! Koyun beni Hak aşkına yanayım. Dönen dönsün ben dönmem yolumdan' ifadelerini kullandı.'DEĞİŞİM 'ALEVİ' İSTANBUL'DA YANACAK'İmamoğlu'nu 'Yezid Ekrem' olarak tanımlayan bir başka Alevi CHP'li ise 'Değişim 'Alevi' İstanbul'da yanacak! İmza: Alevi Çetesi Bahçelievler Şubesi' dedi.'Önce CHP sonra ülkeyi kurtaracağız. Hançercilere, zıpzıplara, paralı trollere, Saraçhane bülbüllerine selam olsun. Dersim Çetesi...''Ekrem Bey'e boyun eğenin boynu vurulsun. Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde sevgilerle. Dersim Evladı...'ZOOM ÇETESİ CHP'DEN ELİNİ ÇEK''Canan Kaftancıoğlu'na sapladığınız hançerlerin hesabını verme günü. Zoom çetesi CHP'den elini çek'KILIÇDAROĞLU OYUNU ANKARA'DA KULLANDI: YÜZÜNDE 'İNTİKAM' GÜLÜMSEMESİCHP üyeleri Ekrem İmamoğlu'na karşı sandıkta tepkisini dile getirirken Kemal Kılıçdaroğlu da Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte oyunu kullandı.ALKIŞLARLA KARŞILANDIOkul bahçesinde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, '4246' numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı. Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Kılıçdaroğlu, kabine geçerek oyunu kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum.' dedi.