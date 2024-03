Bursa'da seçim tartışması can aldı! Kuzenler arasında kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa’da amca çocukları arasındaki husumette kan aktı. 32 yaşındaki Yusuf Yiğit, amcasının oğulları 36 yaşındaki E.Y. ve M.Y tarafından düğün salonunda tüfekle vurularak öldürüldü. Olayda 1’i çocuk 2 kişi de yaralandı.

Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Taşpınar mahallesinde yaşayan Yusuf Yiğit ile amca çocukları E.Y ve M.Y arasında bir süredir devam eden husumet cinayetle bitti. İddialara göre akrabalar arasındaki husumet, Yusuf Yiğit'in, köyde muhtar adayı olan iki akrabası yerinde, akrabası olmayan muhtar adayını desteklemesiyle büyüdü.Köydeki düğün salonunda düzenlenen bir eğlenceye katılan Yusuf Yiğit, burada amcaoğulları E.Y ve M.Y ile karşılaştı. Salonda başlayan tartışma sonrası otomobildeki tüfeği alan E.Y ve M.Y, Yusuf Yiğit'e kurşun yağdırdı.Korkunç olayda Yusuf Yiğit kanlar içinde yere yığılırken, salonda bulunan 24 yaşındaki Simge Ertaş ile 3 yaşında bir çocuk ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma ekibi ve Sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde boynundan vurulduğu tespit edilen Yusuf Yiğit hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı.Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Akrabası tarafından Silahla Öldürüldü' haberine konu olayla ilgili olarak Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında;şüphelilerin kullandıkları ateşli silah ile Maktul Y.Y.'nin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldukları olay ile ilgili olarak; Soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı ve ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmekte olup, Şüpheliler E.Y. ve M.Y'yi yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'