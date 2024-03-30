Bayraktar TB3 SİHA'dan 27 saat kesintisiz uçuş! 4 bin 600 kilometre mesafe katetti

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat havada kaldığı 26'ncı test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Baykar, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı.Yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB3, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen 26'ncı test uçuşunda orta irtifada kesintisiz olarak 27 saat 19 dakika havada kaldı.Dün saat 09.40'da başlayan uçuş, Bayraktar TB3'ün tekerlerinin piste değdiği bugün saat 12.59'da başarıyla tamamlandı. Sınıfının en iyisi olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Sistem ile orta irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testlerin tamamını başarıyla geçen Bayraktar TB3, 27 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 4 bin 600 kilometre mesafe katetti.Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 224 saat havada kaldı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5 bin 700 km yol katetmişti.Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart 2024'te ilk kez ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan Bayraktar TB3 SİHA'nın ikinci prototipi PT-2 geçen hafta ilk uçuş testini başarıyla tamamlayarak gökyüzü ile buluştu.Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.