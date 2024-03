Başkan Erdoğan: Fatih'in emaneti İstanbul'a sahip çıkacağız

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için nefesini tuttu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yerel seçimler kapsamındaki son mitinglerini bugün İstanbul'da gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Arnavutköy'de önemli açıklamalarda bulundu.Sizlerle beraber olmaktan, hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bu güzel bahar gününde bizleri bir araya getiren rabbime hamdediyorum. Artık son 10 gününe girdiğimiz Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor, bu mübarek günlerin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 6 aydır İsrail'in zulmü altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize dua ediyoruz. Bizler ailelerimizle, sevdiklerimizle, dostlarımızla birlikte oruçlarımızı huzurla açarken, bombaların yanı sıra açlık ve susuzlukla da katledilmek istenen Gazzeli mazlumların Allah yardımcısı olsun diyoruz.Bizim kültürümüzde halka teşekkür etmeyen, hakka da şükredemez. Bu vesileyle Arnavutköy'e teşekkür borcumuzu ödemek isterim. 14-28 Mayıs seçimlerinde Arnavutköy, İstanbul'da bize en güçlü desteği veren ilçelerimiz arasındaydı. Milletvekilliğinde yüzde 60,4, cumhurbaşkanlığında yüzde 63,7 gibi rekor oranlarda Cumhur İttifakı'nı destekleyen siz Arnavutköylü kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Siz bizi bahtiyar ettiniz, bizi gururlandırdınız. Bize sahip çıktınız. Rabbim de sizlerin yüzünü güldürsün, her birinizden razı olsun. Bu oy oranları sadece aramızdaki muhabbetin göstergesi değildir. Aynı zamanda bu teveccüh çok ağır bir sorumluluk demektir. Bugüne kadar bize olan itimatınızı asla boşa çıkarmadık. İnşallah bondan sonra da sizlerin güvenine layık olmaya çalışacağız.Arnavutköy benim için geçmişi yaklaşık 30 yılı bulan bir ilçemizdir. Yani şimdi hani bazı adaylar var ya, İstanbul'un şu anki büyükşehir belediye başkanına sorun Arnavutköy'ün nerede olduğunu bilmez. Bu kardeşiniz 30 yıllık bu geçmişte Allah rahmet etsin Bahtiyar beyin buradaki belediye başkanlığı sürecinden başlayan bir süreç. Biz böyle çalıştık. Şu anda girerken alana sorun bakalım emniyet ne kadar katılım var? Bu muhteşem katılımı bir alalım dedim. Rakam 35 bin. Evelallah şimdi bu akşam artık kampanya bitiyor. Yarın oylarımızı kullanacağız. Sandığa gümbür gümbür giderken inşallah Arnavutköy'ü gerçek belediyeciliğe Murat Kurum kardeşime ve aynı zamanda Arnavutköy belediye başkan adayımız Candaroğlu'na teslim ediyor muyuz? Öyleyse, ana kademe çok çalışacak fazla bir şey kalmadı. Kadın kollarımız çok çalışacak. Gençler çok çalışacağız. Yarın da sandıklara sahip çıkacağız. Bu sefer yerel yöneticilerimizi belirlerken cumhurbaşkanınız olarak ben yanınızdayım. Bakanlar olarak tüm Kabine yanınızda. Yerel yönetim de yanımızda olduğu zaman Arnavutköy hizmetten geri kalır mı? Bugüne kadar nasıl kalmadıysa bundan sonra da kalmayacak.İlçemize ve şehrimize kim aşkla hizmet edecekse tercihimizi onlardan yana kullanalım. Yoksa cürmü kadar yer yakacak olanların Arnavutköy'e bir hizmeti olabilir mi? Bu gerçek belediyeciliği iktidar yaparsak Allah'ın izniyle Arnavutköy her türlü hizmeti alacaktır. İşte İstanbul Havalimanı'nı yaptık mı? Hemen yanıbaşınızda İstanbul Havalimanı var mı? Dünyanın sayılı havalimanlarından bir tanesi oldu. Yaparsa AK Parti yapar. Bundan sonra yine biz aynı şekilde yollarıyla, Çam Sakura Hastanesi'ni yaptık. Şu andaki belediye başkanı oranın yolunu bile yapmadı. Onu da yine Ulaştırma Bakanlığı olarak biz yaptık. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlar var mıyız? Gençler var mıyız? Arnavutköy ile birlikte tüm İstanbul haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Büyükşehirde Murat Kurum diyor muyuz? Arnavutköy'de Mustafa Candaroğlu diyor muyuz? Rabbim sizlerden razı olsun.Sizlerden buradan eve gittiğinizde elinize telefonu alıp eşi, dostu, arkadaşı tek tek aramanızı istiyorum. Kardeşlerimize bizlerin selamını iletmenizi özellikle istirham ediyorum. Ardından 31 Mart'ın önemini anlatacağız. Bizim gibi mutlaka onların da sandığa gitmesini sağlayacağız. Projesiz, hizmetsiz ve vizyonsuz adaylara oy vererek oylarını heba etmemeleri gerektiğini izah edeceğiz. İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliği ile bir 5 yıl daha kaybetmeye artık takatinin kalmadığını örnekleriyle anlatacağız.İstanbul'u muradına kavuşturarak gerçek belediyecilik dönemini anlatacağız. Murat Kurum kim? Murat Kurum benim kabinemde bakan arkadaşımdır. Böyle çalıştık ve şimdi de bakanlıktan aldık İstanbul'a belediye başkan adayı yaptık. Niye? Bu işi biz biliriz. 5 yıl İstanbul'a belediye başkanlığı yaptım mı? Yaptım ve bu Arnavutköy'ü belli bir seviyeye Allah'ın izniyle bu kardeşiniz getirdi. Tabii gençler bunu bilmeyebilir. İşte bu adımları biz attık. Dolayısıyla belediyecilik nedir bunu biz biliriz. Şimdi de buraya bir bakan arkadaşımı şehircilik bu yöndeki bir inşaat mühendisi bakan arkadaşımı İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı olarak gönderdik. İşi bileni gönderdik. İnanıyorum ki, yarın akşam Murat kardeşimi tercih ettiğimiz anda pazartesi gününden itibaren İstanbul bir başka güne açılacak. Sizlerden Fatih'in emaneti bu aziz şehre sahip çıkmanızı bekliyorum. 31 Mart seçimlerinin Arnavutköy ile birlikte tüm İstanbul'umuz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.Kimi insan iş yapar, kimisi de sadece laf üstüne laf koyar. Kimileri de kayak yapmaya İsviçre'ye gider. İstanbul'u sel alır, her taraf rezillik ama İstanbul'un belediye başkanı meydanda yok. Kimi insan eser üretir kimisi de sadece polemik peşinde koşar. Ziya Paşa ne diyor; Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte sanki Ziya Paşa bunlar için bunu söylemiş. Biz İstanbul büyükşehir belediye başkanlığımızdan itibaren son 30 yıldır hep icraatlarımızla konuştuk. Beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışanlardan değil, milletine hizmet edebilmek için engelleri aşanlardan olduk. Ama Kastamonu'da sel afeti oldu. Murat Kurum çizmeleriyle beraber oradaydı. Deprem oldu 11 vilayet Murat Kurum çizmeleriyle beraber deprem bölgesindeydi. Antalya'da deprem oldu oradaydı. Kastamonu'da felaket Murat Kurum kardeşim oradaydı. Peki bunlar neredeydi? Ara da bul, bulamazsınız. 81 vilayetimizin tamamına mührümüzü vurmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.Bugün eser ve hizmet siyasetimizin sembolleri İstanbul'la birlikte Arnavutköy'ün de dört bir yanında yükseliyor. Bolluca Millet Bahçesi'nin yapımında sona geldik. Karaburun Millet Bahçemizin de projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde canlı bağlantıyla Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metromuzun açılışını yaptık. Uzunluğu 14 kilometre olan 4 istasyonlu bu hat sayesinde artık Arnavutköy'den havalimanına 8 dakikada gidebiliyorsunuz. Yaparsa AK Parti yapar.