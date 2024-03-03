Özel ve İmamoğlu'ndan önce rüşvet sonra tehdit! CHP'de skandal mobbing

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi ve İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, adaylar üzerinde kurduğu baskı ve ilişki trafiği Kırklareli'nde yaşananlar üzerinden bir kez daha ortaya serildi.CHP'nin yaptığı önseçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmeyen Serdar Türker, Kırklareli belediye başkanlığı için bağımsız aday oldu.CHP, mevcut belediye başkanı Mehmet Kesimoğlu'nu yeniden aday gösterme kararı alırken, Serdar Türker de bağımsız aday olarak seçim propagandasına başladı.Kentte sevilen isimlerden olan Türker'in adaylığından rahatsız olan CHP yönetimi, Türker'i adaylıktan vazgeçirmek için düğmeye bastı.Kırklareli'nde CHP'nin yaptığı önseçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmeyen Türker, bu süreçte kendisini destekleyenlerle birlikte tehdit edildiğini söyledi.Türker, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini bizzat aradığını belirterek, 'Özgür Özel, 3 kez arayarak adaylıktan çekilmemi istedi. Çekilmeyeceğimi ve arkamda Kırklareli halkı olduğunu ifade ettim' dedi.Sadece Özel'in değil, CHP yönetiminde bulunmamasına rağmen, yönetimde etkili bazı isimlerin de aradığını söyleyen Türker, 'Daha sonra Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün arayarak, Ekrem İmamoğlu'nun bir akşam yemeğinde görüşmek istediğini söyledi. Bunu da kabul etmedim' dedi.Türker, siyasi ahlaka uymayan teklifleri de ifşa ederek, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı, çok iyi bir maaş, makam aracı ve şoför teklif edildi.Bunun yanı sıra Özgür Özel, önümüzdeki yerel seçimde istediğim yerden belediye başkan adayı ya da milletvekili yapma sözü verdi. Ancak ben hiçbir zaman verdiğim sözlerden geri dönmedim.Son bir aydır da malum belediye başkanı (Mehmet Kesimoğlu) ve ekibi, kirli bir propaganda yürüterek adaylıktan çekileceğimi ve onlara katılacağımı söylüyor. Neden geri çekileyim?