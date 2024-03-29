Tarihte bir ilk! Robot köpeğin hazin sonu: Bakın nasıl devre dışı kaldı!

Hyundai tarafından satın alınan ABD'li mühendislik şirketi Boston Dynamics, robot köpeği Spot ile oldukça konuşulmuştu.Kıvraklığı ve refleksleriyle ön plana çıkan robot köpek Spot, yapılan testlerin ardından New York Polis Departmanı (NYPD) bünyesinde görev almaya başlamış ve 'DigiDog' ismini almıştı.Spot'a görev veren tek polis departmanı NYPD değil. ABD'de Massachusetts Eyalet Polisi (MSP), Boston Dynamics'in robot köpeği Spot'u kendi envanterine kattı ve robot köpeğe Roscoe adını verdi.Gelen bilgilere göre, Roscoe isimli köpek, yakın zamanda yaşanan bir silahlı çatışmada vurularak devre dışı bırakıldı. Bu durum, tarihte ilk kez bir robotun silahla vurulduğu anlamına geliyor.Aktarılan bilgilere göre, ABD'de kendisini bir eve kapatan silahlı bir şüpheliye karşı SWAT ekipleri harekete geçti. Şüphelinin kendilerine ateş ettiğini gören ekip, robot köpeği binanın içine gönderme kararı aldı ve şüphelinin tam yeri tespit edildi. Şüpheli şahıs, Roscoe isimli köpeği devirerek binanın üst katına çıkmaya başladı. Yerden kalkan robot, merdivenlerden yukarıya çıkarak adamı takip etti. Ekipler, daha sonra robotun şüpheli tarafından üç kez vurulduğunu ve bunun robotu çalışmaz hale getirdiğini keşfetti.Roscoe, daha sonra Boston Dynamics'e götürüldü ve orada kurşunlar çıkarıldı. Şirket, polis departmanına yeni bir robot köpek vereceğini açıkladı.Boston Dynamics'in ticari olarak satışa çıkan ilk ürünü olan Spot'u satın almak isteyenler, yaklaşık 74 bin 500 dolar ödemek zorunda.