Survivor'da heyecanlı gece! Elenen isim belli oldu

Survivor All Star'ın dün akşamki bölümünde adaya veda eden yarışmacı Aysu oldu.

TV8'in sevilen programı Survivor All Star, birbirinden heyecanlı bölümlere sahne oluyor.Aksiyonun ve heyecanın eksik olmadığı yarışmada dün akşam eleme gecesi yaşandı. Önceki bölümlerde ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, ikinci eleme adayı Aysu Keskin, üçüncü eleme adayı Berna Canbeldek, dördüncü eleme adayı Merve Aydın olmuştu.Düellonun ilk turunda Merve Aydın, 5-1'lik skorla Aysu Keskin karşısında galip geldi. Aleyna Kalaycıoğlu da Berna Canbeldek'e 5-3'lük skorla kaybetti.Final turunda Aysu, Aleyna'ya 5-3 kaybederek adaya veda etti.