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Muğla’da vahşet! Boşanmak isteyen eşini öldürüp başında bekledi!

Muğla'da Vedat Gülmüş, boşanmak isteyen eşi Neşe Gülmüş'e sokak ortasında kurşun yağdırdı. Genç kadının cansız bedeni başında bekleyen ve kimsenin yaklaşmasına izin vermeyen cani koca gözaltına alındı.

Ekleme: 29.03.2024 - 09:26 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Muğla’da vahşet! Boşanmak isteyen eşini öldürüp başında bekledi!Kadın cinayetlerinin sonu gelmedi… Kan donduran olayın adresi bu kez Muğla'nın Ortaca İlçesi'ydi.

BOŞANMAK İSTEDİĞİ İÇİN…

İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat Gülmüş boşanma aşamasındaki ev hanımı eşi Neşe Gülmüş ile bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

BAŞINDAN TEK KURŞUN!

Tartışmada Vedat Gülmüş, yanında bulunan tabancayla eşi Neşe'nin başına 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla’da vahşet! Boşanmak isteyen eşini öldürüp başında bekledi!

CESEDİNİN BAŞINDA BEKLEDİ!

Ancak cani koca, tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Neşe Gülmüş'ün cesedinin başında bekledi ve kimsenin yanına yaklaşmasına izin vermedi.

Muğla’da vahşet! Boşanmak isteyen eşini öldürüp başında bekledi!

Cinayet aleti tabancayı başına dayadığı öğrenilen Vedat G.'nin, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındığı belirlendi.

Muğla’da vahşet! Boşanmak isteyen eşini öldürüp başında bekledi!