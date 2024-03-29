Muğla’da vahşet! Boşanmak isteyen eşini öldürüp başında bekledi!

Kadın cinayetlerinin sonu gelmedi… Kan donduran olayın adresi bu kez Muğla'nın Ortaca İlçesi'ydi.İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat Gülmüş boşanma aşamasındaki ev hanımı eşi Neşe Gülmüş ile bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.Tartışmada Vedat Gülmüş, yanında bulunan tabancayla eşi Neşe'nin başına 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ancak cani koca, tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Neşe Gülmüş'ün cesedinin başında bekledi ve kimsenin yanına yaklaşmasına izin vermedi.Cinayet aleti tabancayı başına dayadığı öğrenilen Vedat G.'nin, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındığı belirlendi.