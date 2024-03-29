Kayseri'de FETÖ operasyonu! 4 kişi yakalandı
Kayseri’de, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda kentte gerçekleştirdikleri operasyonlarda, aralarında ihraç olmuş kaymakam ve sayıştay denetçisinin de olduğu örgüt üyesi 4 kişiyi saklandıkları 'Gaygubet' adlı hücre evlerinde yakaladı. Yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.