  • USD: 32,29 - 32,34
  • EURO: 34,80 - 34,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kayseri'de FETÖ operasyonu! 4 kişi yakalandı

Kayseri’de, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Ekleme: 29.03.2024 - 16:07 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de FETÖ operasyonu! 4 kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentte gerçekleştirdikleri operasyonlarda, aralarında ihraç olmuş kaymakam ve sayıştay denetçisinin de olduğu örgüt üyesi 4 kişiyi saklandıkları 'Gaygubet' adlı hücre evlerinde yakaladı. Yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.