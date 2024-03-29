İyi Parti'den Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Otobüs gelmeyecek bütçe yok, parayı delegelere verdik...

Vatandaşlar yerel yöneticilerini seçmek için 2 gün sonra sandık başına gidiyor.Ancak eski İyi Parti ile CHP arasında yaşanan kriz bitmek bilmiyor.Son olarak İyi Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir çalışma yapıldı.Yapılan çalışmada İmamoğlu dönemine dair sorunlara dikkat çekilmeye çalışıldı.Gençlik kolları çalışmalarında, AK Parti'nin de sıkça gündeme getirdiği otobüs arızalarına atıfta bulundu.Otobüslere, otobüs duraklarına ve metrolara çıkartmalar yapıştırıldı.O çıkartmalarda, "Buradan itiniz", "Otobüs gelmeyecek bütçe yok. Parayı delegelere verdik caddeye doğru yürü ya da otostop çek", "Müsait değilim CHP'yi dizayn ediyorum, merdiveni kullan" yazıları yer aldı.İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ise sosyal medya hesabından partisinin gençlik kollarının yaptığı çalışmayı paylaştı.Coşkun yapılan bu çalışmaları "Mecbur olmadığımızı göstermek için gençlik kollarımız sokaklarda" notuyla paylaştı.Öte yandan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam Ankara’nın Keçiören ilçesinde gerçekleştirilen iftar programına katıldı.Akşener burada yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik zehir zemberek ifadeler kullandı.Akşener, "Mansur Yavaş'ın, Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'nun yanında biz vardık, hepsinin ihanet ettiği de biz olduk. Dünün mağdurları, bugünün zorbaları oldu." dedi.Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için ise "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar." ifadesini kullandı.Sözlerine devam eden İyi Parti Lideri, "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum." dedi.