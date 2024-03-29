İstanbul için güzel haber! Barajlardaki son durum...

İstanbul, mart ayıyla birlikte yeniden sağanak yağmurların etkisi altına girdi.Yağışlar, yaz sezonu öncesi barajlara adeta can suyu oldu.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki son durum iyi seviyeye yükseldi.Bu kapsamda yapılan incelemelerde barajlardaki su seviyesi yüzde 81,68 oldu.29 Mart Cuma günü itibarıyla ölçülen su seviyesindeki artış, yaz sezonu öncesi önemli bir seviyeye yükseldi.Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmişti.Doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.- Alibey Barajı yüzde 70,68- Büyükçekmece Barajı yüzde 76,97- Darlık Barajı yüzde 88,21- Istrancalar Barajı yüzde 58,74- Kazandere Barajı yüzde 76,69- Elmalı Barajı yüzde 91,62- Ömerli Barajı yüzde 90,92- Pabuçdere Barajı yüzde 76,14- Sazlıdere Barajı yüzde 60,11- Terkos Barajı yüzde 81,54