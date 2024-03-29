İstanbul'da hava kirliliği alarmı! 4 gün boyunca sürecek

İstanbul, önümüzdeki dört gün boyunca en yüksek seviyede hava kirliliğiyle boğuşacak. Havada kötü kokunun hakim olması beklenirken 5 ilde daha kirli havanın kendisini göstereceği duyuruldu.

İstanbul'da yaşayanlar için hava kirliliği endişesi önümüzdeki günlerde zirveye ulaşacak.Yetkililer, önümüzdeki dört gün boyunca şehir genelinde yüksek seviyelerde hava kirliliği beklediklerini duyurdu.Bununla birlikte, kötü koku da atmosferde hakim olacak ve İstanbul'un yanı sıra 5 il daha kirli havanın etkilerini hissedecek.İstanbul'un hava kalitesinin, 4 günlük süre diliminde Avrupa'da hava kirliliği ölçümlerinde birinci sıraya yükselmesi bekleniyor.Azot dioksit seviyelerinin aşırı yükselmesi, alerjik hassasiyeti olan bireylerin ciddi şekilde etkilenmesine neden olabilirken, atmosferde belirginleşecek olan ağır koku sebebiyle insanlarda boğaz yanması, gözlerde acıma ve nefes darlığı gibi etkiler oluşabilir.İstanbul'daki vatandaşlara dışarıda dolaşırken maske takmaları önerilirken Marmara Bölgesi'nde, özellikle Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce'de de hava kirliliğinin önemli ölçüde artacağı belirtildi.