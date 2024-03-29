Ekonomiye güven artıyor! Dış kaynak akışı hız kazandı: Bakan Şimşek 4 maddeye dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gazetecilere Türkiye'nin dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu.Dış finansman kuruluşlarından, ülkedeki kurumlara proje finansmanı kapsamında kaynak sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, son olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) deprem bölgesi için açıkladığı 1,5 milyar avroluk finansman paketi kapsamında 500 milyon avroluk desteğe yönelik mutabakat zaptının imzalandığını anımsattı.EBRD'nin ardından Dünya Bankasından da 3 proje için destek sağlandığı bilgisini veren Şimşek, 'Türkiye'nin ekonomi yol haritasına duyulan güven, dış kaynak akışının bu yıl da tüm hızıyla sürmesini sağladı. Dünya Bankası ile yürüttüğümüz verimli işbirliği kapsamında 3 ayrı proje finansmanı için 1,5 milyar dolar temin ettik. Söz konusu kaynak, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi amaçları için kullanılacak.' diye konuştu.Şimşek, finansmanı Dünya Bankasından sağlanacak yaklaşık 1,5 milyar dolar tutarındaki 3 projenin Bankanın İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığına dikkati çekerek söz konusu projelere ilişkin bilgi verdi.Bu kapsamda ilk olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) tarafından yürütülecek 'Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi' kapsamında TKYB ve TSKB'ye yaklaşık 697 milyon dolar kaynak sağlanacağını belirten Şimşek, 'Projeyle şirketlerin güneş panelleri ve batarya yoluyla elektrik depolama sistemlerine yönelik yatırımları desteklenecek. Böylece oluşturulacak ekonomik büyüklüğün 1 milyar doları geçmesi bekleniyor.' ifadesini kullandı.Şimşek, böylece yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilerek Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin destekleneceğine dikkati çekerek, 'İkinci olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları aracılığıyla yürütülecek 'Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi' için yaklaşık 400 milyon dolar tutarında kredi sağlanacak. Projeyle yeşil geçişten olumsuz etkilenmesi beklenen sektörlerin desteklenmesi hedefleniyor.' dedi.Bakan Şimşek, son olarak TKYB tarafından yürütülecek 'Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltım Projesi' için TKYB'ye 200 milyon avro ve 200 milyon dolar olmak üzere yaklaşık 416,7 milyon dolar tutarında kredi sağlanacağını bildirdi. Şimşek, şunları kaydetti:'Projeyle KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanarak daha yeşil üretim sistemlerine geçişleri desteklenecek. Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda gerekli enerji dönüşümünün gerçekleştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve kapsayıcı yeşil dönüşümün sağlanması için Dünya Bankası ile güçlü işbirliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Cari dengeyi gözetirken kaynaklarımızı daha üretken ve verimli alanlara yönlendirmeye devam edeceğiz.'Öte yandan, Şimşek, geçen yıl uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden Türkiye'deki çeşitli sektörlere sağlanan dış kaynak tutarının 8,8 milyar dolara ulaştığını belirterek, 'Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye'ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir.' değerlendirmesinde bulundu.