CHP'de 'para kuleleri' soruşturması derinleşiyor: Çakarlı sevkiyatçı da ifade verdi

CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada ifadeler alınmaya devam ediyor. Bu sefer İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen işadamı Hüseyin Köksal "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade verdi.CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde gerçekleşen deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paraların ne amaçla nereden getirildiğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeler alınmaya devam ediyor.Genişletilen soruşturmada ifade sırası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakınlığıyla bilinen, 6 ay boyunca çakarlı otomobili ile para taşıdığı iddia edilen Hüseyin Köksal'a geldi. Köksal savcılık tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.Hüseyin Köksal bugün 14:00 sıralarında İstanbul Adliyesine geldi.Yaklaşık 1 saat ifade veren Köksal açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi alınmıştı.Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım da şüpheli olarak ifade vermişti.Soruşturmada son olarak Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de ifade verdi.