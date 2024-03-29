20 ilde FETÖ operasyonu! Ali Yerlikaya 70 kişinin yakalandığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ’ye yönelik son 1 haftada düzenlenen 'KISKAÇ-11' operasyonlarında 670 şüphelinin yakalandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonu açıkladı.
Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
'20 ilde FETÖ'ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen “KISKAÇ-11” operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı.
FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.'
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