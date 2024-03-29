20 ilde FETÖ operasyonu! Ali Yerlikaya 70 kişinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonu açıkladı.Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:'20 ilde FETÖ'ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen “KISKAÇ-11” operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı.FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.'