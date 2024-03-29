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Beyaz Gazete
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20 ilde FETÖ operasyonu! Ali Yerlikaya 70 kişinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ’ye yönelik son 1 haftada düzenlenen 'KISKAÇ-11' operasyonlarında 670 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Ekleme: 29.03.2024 - 08:39 Güncelleme: 29.03.2024 - 08:44 / Editör: Ozge Selin
20 ilde FETÖ operasyonu! Ali Yerlikaya 70 kişinin yakalandığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

'20 ilde FETÖ'ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen “KISKAÇ-11” operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı.

FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.'

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