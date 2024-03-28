Valilik açıkladı! 31 Mart'ta o yollar kapalı olacak

Düzce Valiliği 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyeti Seçimleri'nde trafiğe kapalı olacak yolların duyurusunu yaptı. 31 Mart 2024 Pazar Günü Saat 15:00 itibariyle seçim kurullarının görevi bitene kadar Kuyumcuzade Bulvarı ile bu bulvara bağlantılı 810.ve 811. Sokak, Akar Stadyum Sokak ile bu sokakla bağlantılı Yıldırım Sokak, Namık Kemal Sokak ve Ömer Seyfettin Sokak-Çardak Sokak ile bu sokakla bağlantılı 790., 791.ve 792. Sokak, saat 15.00'den seçim kurullarının görevi bitene kadar kapalı olacağını bildirdi.