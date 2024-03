Özgür Özel'e sert tepki! Darbeye direnenlere 'zibidi' demişti!

Bakan Tunç, bütün terör örgütleriyle mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğini belirterek, “Bu ülkede, hiçbir zaman hiç kimse; terörle, masumların canına alçakça kastederek, kaos, kriz, korku ve kargaşa oluşturarak bir şey elde edemedi. Bundan sonra da elde edemeyecektir. Çünkü bu ülkenin mayası sağlamdır.” dedi.Bakan Tunç şöyle konuştu:Milletimiz hain tuzaklar karşısında tek yürek, tek bilek olmasını bilmiş, vatan mevzubahis olduğunda bütün alçak girişimleri, kalkışmaları her zaman boşa çıkarmasını bilmiştir, hainlerin oyunlarını, tezgâhlarını her zaman bozmuştur. 15 Temmuz'da verilen mücadele bunun en destansı örneklerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır.O gece bu vatan evlatları istiklali, istikbali için gözünü kırpmadan şehadete yürümüştür ve alçaklara, hainlere, terör örgütlerine fırsat vermemiştir. Kahraman milletimiz tanklara karşı vücudunu siper ederek bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.O karanlık gecede darbeye karşı duran vatan evlatlarına çirkin ifadelerle hakaret edenler, bu milletin vicdanında her zaman mahkum olacaklardır. O gece, Mehmet Selim Kiraz'ın idealini, vatan ve millet sevdasını paylaşan, demokrasiye, milli iradeye saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, kahraman yargı mensupları, milletimizle omuz omuza hain kalkışmaya gereken cevabı hukuk çerçevesi içinde vermişlerdir.Huzurumuzu, kardeşliğimizi hedef alan terör örgütlerine gereken karşılığı vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliğini, beraberliğini korumaya ve ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşımaya kararlıyız. Adı, sanı ne olursa olsun, bütün terör örgütleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.