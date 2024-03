MSB: Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetinin 29 Mart Cuma günü yapacağı ziyarete ilişkin soruya şu cevabı verdi:“Sayın Bakanımız yarın Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'den dört üyeyi Bakanlığımızda kabul edecektir.Görüşmenin ikili askeri ilişkilerimizin gündeminde yer alan terörle mücadele ve ABD'nin PKK/YPG'ye sağladığı destek başta olmak üzere, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci, Kongre onayı bekleyen tedarik projeleri gibi hususlarda millî güvenlik hassasiyetlerimizin en üst seviyede dile getirilmesi için fırsat oluşturacağı değerlendirilmektedir.”Bakanlık kaynakları, Hava Kuvvetlerine ait CN-235 Nakliye Uçağının Deniz Kuvvetlerine verilmesine dair soruya şu yanıtı verdi:“Dz.K.K.lığının harekât, ulaştırma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Hv.K.K.lığından 1 yıl süre ile geçici olarak 1 adet CN-235 uçağı tahsis edilmiştir.Bahse konu tahsis işlemi Hv.K.K.lığı ile Dz.K.K.lığı arasında 2021 yılında imzalanan protokol kapsamında ihtiyaç duyuldukça gerçekleştirilmekte ve kalıcı olarak envanter transferi yapılmamaktadır.”İzmir Limanı'nı Ziyaret Eden Yunan Gemisinin Türk Bayrağı ÇekmemesiBakanlık kaynakları, sosyal medyada yer alan İzmir Limanı'nı ziyaret eden Yunan Gemisinin Türk Bayrağı çekmemesi paylaşımlarına yönelik basın mensuplarına şu cevabı verdi:“Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan liman ziyareti gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor.”Bakanlık kaynakları ayrıca, Dz.K.K.lığında Bazı Gemi ve Denizaltıların Test ve Eğitim Gemisi Sınıfına Ayrılmasına ilişkin şunları belirtmiştir:“Yavuz Sınıfı Fırkateynlerden TCG YAVUZ ve TCG FATİH'in (FFGH), Doğan Sınıfı Hücumbotlardan TCG TAYFUN ve TCG VOLKAN'ın (PGFG), Engin Sınıfı Mayın Avlama Gemilerinden TCG EDREMİT'in (MHC); ekonomik ömürlerinin sonuna yaklaşmaları ve cihazlarının demode olmasına bağlı olarak harekât etkinliklerinin azalması nedeniyle eğitim/test gemisi olarak kullanılabilmeleri maksadıyla mevcut tip göstergeleri, yardımcı sınıf gemileri tanımlayan bir tip göstergesi olan “AG” olarak belirlenmiştir.”Bakanlık Kaynakları, Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatının 2024 yılında neden icra edilmeyeceği konusunda ise şunları kaydetti:“NATO Güvenlik Yatırımları Programı kapsamında Mayıs 2023 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya'da gerçekleştirilmekte olan Konya Havaalanı Ana pist restorasyonundan dolayı 2024 yılı Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi icra edilmeyecektir. Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nin 2025 yılının Haziran ayında 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya'da icra edilmesi planlanmaktadır. Millî Anadolu Kartalı Eğitimi ise uçaklar kendi meydanlarından kalkış-iniş yapacak şekilde 15-26 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilecektir.”Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.MSB'den yapılan bilgilendirme açıklaması şöyle:'Millî Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmeye, üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir.Değerli Basın Mensupları,Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini; artan bir etki ve yoğun bir baskıyla kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir.Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil;- Son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.- Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 268'i Irak'ın, 378'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 646 olmuştur.Yine, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.Diğer taraftan Suriye'de; istikrarın sürdürülmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.Bu vesileyle, Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu 23 Mart'ta şehit olan kahraman silah arkadaşımız Tank Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'ya, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudutlarımızda alınan yoğun, dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde;- Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 82 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 2'si terör örgütü mensubudur. 2.572 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2.003'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 39.412 olmuştur.Değerli Basın Mensupları,Sayın Bakanımız, 21 ve 22 Mart'ta Bayburt'a, 25 Mart'ta Kırıkkale'ye, 26 Mart'ta ise Kırşehir'e ziyaretlerde bulunmuştur.Bu kapsamda; Valilikleri ziyaret eden Sayın Bakanımız bölgedeki askerî birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, gazilerimiz ile şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleriyle iftarda bir araya gelmiştir.26 Mart'ta Mısır'ın Ankara Büyükelçisini kabul eden Sayın Bakanımız, 27 Mart'ta ise Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısını kabul etmiş, ardından gazilerimiz ile şehit ve gazilerimizin değerli ailelerini Ankara'da iftar yemeğinde ağırlamıştır.Bugün de Hatay'a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Sayın Bakanımız, yarın ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetini kabul edecektir.Değerli Basın Mensupları,Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam etmektedir.Bu kapsamda, Millî Savunma Bakan Yardımcımız Bilal Durdalı ve beraberindeki heyet 21 Mart'ta dost ve kardeş Kazakistan'a savunma ve güvenlik kapsamında bölgesel istikrara yönelik iş birliği imkânlarının ele alındığı resmî bir ziyaret gerçekleştirmiştir.Ayrıca, 22 Mart'ta Hava Kuvvetleri Komutanımızın resmî davetlisi olarak ülkemize gelen ve Genelkurmay Başkanımız tarafından da kabul edilen Kore Hava Kuvvetleri Komutanı; Sayın Bakanımız tarafından “Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Nişanı” ile taltif edilmiştir.Öte yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Ramazan ayı süresince Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani erişim sağlanması kararını olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Beklentimiz, İsrail'in bu karara uymasıdır.Fakat Gazze'de artarak yaşanan zulmün son bulması adına kalıcı ateşkesin ilan edilmesi kaçınılmazdır. Uluslararası toplumu, kendi gözleri önünde yaşanan toplu katliamlara karşı ortak bir tutum sergilemeye ve vahşeti durdurmaya çağırıyoruz.EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLERTürk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm görevlerinin yanı sıra kara, deniz, hava ve siber alanda eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir.Bu kapsamda; Ağrı, Kars, Iğdır ve Tatvan'da düzenlenen Kış 2024 tatbikatı başarıyla icra edilmektedir.Ayrıca;- TCG GEDİZ fırkateynimiz tarafından Dubrovnik/Hırvatistan'a, Almanya Deniz Kuvvetleri'ne ait GROMITZ, İspanya Deniz Kuvvetlerine ait ESPS SEGURA, Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait HS HERACLES gemileri tarafından ise İzmir'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.Yine, TCG AMASRA mayın avlama gemimiz tarafından NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında, Pire/Yunanistan'a liman ziyareti yapılması planlanmaktadır.Diğer yandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı NATO İleri Hava Kontrolörü (İHK) Okulunda 19 Şubat-22 Mart tarihleri arasında Slovakya Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin katılımı ile Müşterek Son Safha Taarruz Kontrolörlüğü (JTAC) kursu icra edilmiştir.Ayrıca, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'da bulunan 4 adet F-16 uçağı ve personelimizin görevi 31 Mart'ta sona erecek olup birliğimizin 02 Nisan'da ülkemize dönmesi planlanmaktadır.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılmaktadır.Bu kapsamda; 21 Mart'ta, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Taşınabilir Atış Kontrol Birimi sistemi icra edilen atış testlerini başarıyla tamamlayarak Deniz Kuvvetlerimizin, 5 Adet Süper Mushshak uçağı da Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınmıştır.ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULARPersonel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.3 Mart'ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da;- Terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda üstlenmiş olduğu görevleri başarıyla yerine getirecek,- Dünyanın en güçlü ve en güvenilir orduları arasında yer almaya devam edecek,- Ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir.'