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Marmara Denizi’nde kimliği belirsiz ceset bulundu

Marmara Denizi'nde kimliği belirsiz erkek cesedi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinin kırsal Dutlimanı bölgesinde kıyıya vurdu. Ekipler, cenazeyi denizden çıkartırken, cesedin önceki günlerde batan geminin mürettebatına ait olabileceği iddia edildi.

Ekleme: 28.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Marmara Denizi’nde kimliği belirsiz ceset bulundu
Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Dutlimanı bölgesinde denizin üzerinde ceset gören Nezir Göç adlı vatandaş jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi.

Marmara Denizi’nde kimliği belirsiz ceset bulundu

Erkek olduğu tespit edilen ceset ekiplerce kıyıya çıkartıldı. Cenazenin deforme olduğu görülürken, cenazenin önceki günlerde İmralı Adası açıklarında batan Batuhan-A'nın mürettebatına ait olabileceği üzerinde duruldu.

Marmara Denizi’nde kimliği belirsiz ceset bulundu

Cenaze Bursa Adli Tıp Merkezi'ne kaldırılırken soruşturma sürüyor.