İstanbul’da faciadan dönüldü: Gecekonduların çatısına yol çöktü!

İstanbul Maltepe'de sabah saatlerinde tam anlamıyla faciadan dönüldü! Daha önce riskli olduğu gerekçesiyle önlem alınan yol, iki gecekondunun çatısına çöktü. Yüreklerin ağza geldiği olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.

Olay, Maltepe Gülensu Mahallesi Gazi Sokak üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde çökme riskine karşı önlem alınarak çevresi kapatılan yol, dün akşam saatlerinde 2 gecekondunun çatısı üzerine kayarak çöktü.Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondularda hasar oluştu. Belediye tarafından önlem amaçlı mühürlenen gecekondularda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.Gecekonduların çatısının üzerine çöken yol, havadan görüntülendi. Belediye ekipleri, çökmenin yaşandığı yol üzerinde önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı.Mahalle sakini Berhan Erturan, Daha önce burada önlem almışlardı. Çökme riskine karşı. Dün ben bir ses duydum, o sırda çöktü. Yaklaşık 6 ya da 7 metre var. 2 tane gecekondunun üzerine çöktü.Buraları kapatmışlardı, önlem alındı. Sonrasında yol çöktü zaten, ölen ya da yaralanan olmadı dedi.