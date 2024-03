İBB Başkan adayı Murat Kurum duyurdu: İşte ilk 6 ay ve bir yıl içinde yapılacak dev projeler

İBB Başkan adayı Murat Kurum'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:İcraat adamayız, iş yapmayı severiz. İcraatlarımızın nasıl yapılacağına dair toplantıyı sizlerle paylaşmak istedik. Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimin nice eserlere vesile olmasını diliyorum. Bugün alanında en değerli uzmanları ile bir aradayız.'PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA GERÇEK BELEDİYECİLİK DÖNEMİNİ BAŞLATACAĞIZ'Projelerimizi bu şehrin güzel insanları ile paylaşıyoruz. Pazar günü İstanbul'da inşallah gerçek belediyecilik dönemini başlatacağız. İstanbul yeni dönem için gün saymakta. Yola çıktığımız günden beri milletimizle aynı duyguları paylaşmanın mutluluğundayız. 4 büyük tanıtım toplantısı yaptık.'RAYLI SİSTEM İLK YIL 420 KM'YE ÇIKACAK'İstanbul'un 5 yıllık süreçte geriye gitmesinden dolayı projelerin hızlıca yapılmasını tespit ettik. Yoğun bir mesai içinde olduk. Bilim insanları ile bu projeleri çalıştık. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren projelerimiz hayata geçecek. İstanbul'un en büyük sorunlarından biri trafik çilesi. İstanbul'un trafiğini çözeceğiz. İstanbul'un gücü durduruldu. İlk 6 ayda mevcut yönetimin açamadığı hatları açacağız. Raylı sistem ilk yıl 420 km'ye çıkacak... 184,7 km uzunluğundaki 11 raylı sistem hattına başlanacak.İŞTE İLK ALTI AY VE BİR YIL İÇİNDE YAPILACAK DEV PROJELER5. 6 km uzunluğundaki Samandıra- Sultanbeyli metro hattını ilk yılda açacağız. 420 km'ye çıkartacağız raylı sistem hattını liyakatli kadrolar bir yılda yapacak. Yani bu 40 kilometrelik hattı hemen yaparak; mevcut yönetimin 5 yılda yapamadığını, biz 1 yılda yapacağız. Yine bizim dönemimizde başlanan, sonrasında ihalesi iptal edilen Kaynarca-Tuzla arasındaki 7,9 kilometrelik hattın da yapımına ilk 6 ayda başlayacağız ve süratle bitireceğiz.9,7 kilometre uzunluğundaki Bağcılar (Kirazlı)- Küçükçekmece (Halkali) metro hattının ilk 6 ayda yapımına başlayacağız. Buraya da bir parantez açmamız gerekiyor. Bizim zamanımızda, bu hatta dair ihalemiz yapıldı. Ardından bu hattı yüzde 10 seviyesine getirdik. Ama bunlar gelir gelmez bu hattın ihalesini hemen iptal ettiler. 4 sene boyunca yüzde 10'da olan bu hatta hiçbir işlem yapmadıkları gibi, şimdi de apar topar bir göz boyama ihalesi yapmaya kalktılar; şov malzemesi yaptılar; ama onu da yüzlerine gözlerine bulaştırdılar.Dediğim gibi biz bu gidişi durduracağız, hemen ilk altı ayda yapımına başlayacağız ve hızla milletimize armağan edeceğiz. 18,1 kilometre uzunluğundaki Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir- Esenyurt hattımızı biliyorsunuz.'DOLMABAHÇE-LEVAZIM TÜNELİ İNŞASINA İLK 6 AYDA BAŞLAYACAĞIZ'Şimdi geldik, tünel ve yol projelerimize. 7,8 kilometre uzunluğa sahip olan ve bizim dönemimiz başlatılan ancak mevcut yönetim tarafından beton dökülen Dolmabahçe-Levazım Tüneli' inşaasına; ilk 6 ayda hemen yeniden başlayacağız.7,2 kilometre uzunluğundaki Levazım-Armutlu bölümünün yapımını da ilk 6 ayda; 4,4 kilom uzunluğundaki Armutlu-Cendere ve 1,8 kilometre uzunluğundaki Cendere-Ayazağa Tüneller yapımlarını ilk yıl içerisinde başlatacağız. Yine; 4,5 kilometre uzunluğundaki Ayazağa-Çayır Tünelini ilk 6 ayda inşaasına başlayacağız.'TRAFİKTE KALMA SÜRESİNİ YÜZDE 64'TEN 59'A DÜŞÜRECEĞİZ'Tüm bu metro, tünel, yol ve kavşak projelerimizi tamamladığımızda; İstanbul'un en merkez yerlerinde yaşanan trafiği yerin altına alacak, alternatif yollarla yayacak ve milletimize nefes aldıracağız. Trafikte kalma süresini yüzde 64'ten 59'a düşüreceğiz.'İSTANBUL'DA TAKSİ SORUNUNU BİTİRECEĞİZ'İstanbul'da ilk 6 ay içerisinde taksi problemini vatandaşımızı lehine olacak şekilde bitireceğiz ve taksi sorununu hayatından çıkaracağız. Taksi eksiğini şehrimizin ihtiyaçlarına göre gidereceğiz ve dijital taksi uygulaması ile çok başlılığa son vereceğiz. İstanbul taksisini bir marka haline getireceğiz.'İLK YIL 100 YENİ METROBÜS ALACAĞIZ'İlk 6 ayda metrobüs hattının kapasitesini artıracağız toplam 100 yeni metrobüs 250 yeni otobüsümüzü filomuza dahil edeceğiz. Bir yandan filomuzu büyütürken bir yandan metrobüs istasyonlarımızın kapasitesini artıracağız. Bozuk metrobüsleri süratle onaracağız. Bunu da liyakatli şeffaf ihale yöntemleri ile yapacağız.'DEPREM TERÖRLE MÜCADELE KADAR ÖNEMLİ'İstanbul'un en acil ihtiyaçları başında depreme hazırlık geliyor. İstanbul depreme hazır hale getirmek hepimizin görevi. Deprem terörle mücadele kadar önemli. Vaatleri hatırlamayarak bu hizmetleri yapamayız. Bizim yapmamız gereken ağzımızdan çıkan sözleri tutmaktır. Biz geçmişte bunu yaptık yine yapacağız.'KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞVURULARINI ALMAYA 15 NİSAN'DA BAŞLAYACAĞIZ'Göreve geldiğimizde 650 bin konutunun inşa sürecine 39 ilçede başlıyoruz. 15 Nisan'da dönüşüm başvuruları alınacak. İlk 6 ayda 20 bin konutun inşasına başlayacağız. İş bilenin kılıç kuşananın. Attığımız tüm adımlarda vatandaşımız her gün bu değişmeleri yaşamında hissedecek. ilk 6 ayda 20 bin sosyal konutun yapımını başlatmış olacağız.'İSTANBUL'UN HER SOKAĞINDA DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATACAĞIZ'250 bin konut projemizde orada 1 yıl içinde anlaşıp müracaat eden kardeşlerimizin imar düzenlemelerini İBB meclisinden çıkaracağız el ele verip İstanbul'un her sokağında dönüşümü başlatacağız.Sorunlarımızın algıyla çözülemediğini 5 yılda gördük. Anadolu ve Avrupa yakalarına Afet Müdahale Merkezleri kuracağız. 1 yılın sonunda lojistik merkezleri kuracağız. Afet Akademileri kuracağız. İstanbul 1 yılın sonunda afet farkındalığı, afet merkezleri ve hazırlıklarla birlikte bugünden çok daha hazır hale gelecek. İnşallah tüm çalışmalarla birlikte adımlarımızı atıyor olacağız. İstanbul Botanik Bahçesi'nin ilk etabını 1 yıl gelmeden açacağız. İstanbul'a çok önemli bir yeşil alanı kazandıracağız.'1 YILDA 100 KREŞ İNŞA EDECEĞİZ'Mevcut yönetimin 5 yılda yapacağı bir projemiz daha var, kreşlerimiz. Bir yılda 100 yeni kreş yapacağız. Bu kreşlerimiz 7 gün 24 saat hizmette olacak.