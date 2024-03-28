HDP’li Altan Tan’dan bomba itiraf: PKK’nın çatışmaya devam etmesini isteyenler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek!

İstanbul başta olmak üzere Adana, Mersin ve Balıkesir gibi illerde, CHP ve DEM'in yaptığı ortak mitinglerde teröristbaşı Öcalan sloganları atıldı. Yerel seçime sayılı günler kala DEM'li isimlerin itirafları ile kirli ittifakı kanıtladı.İstanbul başta olmak üzere Adana, Mersin ve Balıkesir gibi illerde, CHP ve DEM'in yaptığı ortak mitinglerde teröristbaşı Öcalan sloganları atıldı. Yerel seçime sayılı günler kala DEM'li isimlerin itirafları ile kirli ittifakı kanıtladı.DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi, İstanbul'da 22 ilçede CHP listelerinde yer aldıklarını, CHP'li adayın seçilmesi halinde belediye başkan yardımcısının da DEM'li olacağını açıklamıştı.Şimdi de Eski HDP Milletvekili Altan Tan, CHP-DEM ittifakıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Tan, kirli ittifakı itiraf ettiği açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: Bir kesim ne pahasına olursa olsun Erdoğan, AK Parti gitsin, İmamoğlu kazansın, hükümet zayıflasın 2028 seçimlerine bir hazırlık yapalım, PKK da eski siyasetlerini devam ettirsin yani silah çatışma devam etsin, 40 yıllık hikaye böyle devam etsin çizgisinde.DEM Parti'de mevcut durumun devamını yani PKK'nın silahlı mücadeleye devam etmesini isteyenler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek!