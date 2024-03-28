Cumhur İttifakı’nın adayı Nacar: Emeklilere yılda 2 kez ikramiye

Adana'da Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Dr. Halil Nacar, heyecan yaratan projeleriyle büyük destek görüyor. Dr. Halil Nacar, Yüreğir için emeklilerden, kadınlara, çocuklardan, gençlere kadar birçok proje açıklarken, ilçede kentsel dönüşümünün öncelikleri olacağını söyledi. Nacar, "Yüreğir'de dönüşüm adaletle devam edecek. Bu hedefle Yüreğir'de kentsel dönüşüm ofisimizi kuracağız. Benim için mülk hakkı, kul hakkıdır. O yüzden kentsel dönüşüm benim için teknik konu değildir, benim için güven meselesidir. Bana inanın, bana güvenin kaybetmeyeceksiniz, kazanacaksınız bunu birlikte başaracağız" dedi.Başkan seçildiği takdirde emeklileri unutmayacaklarını dile getiren Nacar, "Yıllarca ülkesine katma değer üreten, alın ve akıl teri döken emeklilerimize, değerli büyüklerimize hizmet etmek için çalışacağız. Emeklilerimiz, değerli büyüklerimiz için 'Yüreğir Kart' uygulamasını hayata geçireceğiz ve kartlarına yıllık 2 ikramiye yükleme yaparak sosyal yaşama gönül rahatlığıyla karışmalarına katkı sunacağız. Yüreğir'de yaşayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla Belediye Sosyal Marketimiz, Yüreğir Kart uygulamamızı hayata geçireceğiz. Marketimizde kadın kooperatiflerimizin ve yerel üreticilerimizin ürünlerinin satışına da ev sahipliği yapacak" diye konuştu.Kent meydanıYüreğir Genç KartYüreğir Sanayise SitesiÇiftçilere üretim serasıKadın Kooperatifi ve Maharetli Eller ÇarşısıYüreğir Sahil projesiFikir Sizden Ofis BizdenTam Olimpik Yüzme Havuzu