Çorum’da okul servisi kaza yaptı: 16 yaralı

Ömer T. idaresindeki öğrenci servisi ile Şükriye Ç. idaresindeki otomobil Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'ta çarpıştı. Kazada serviste bulunan 15 öğrenci yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Tedavi altında olan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.