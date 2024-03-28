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Çorum’da okul servisi kaza yaptı: 16 yaralı

Çorum’da otomobil ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

Ekleme: 28.03.2024 - 15:58 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Çorum’da okul servisi kaza yaptı: 16 yaralı
Ömer T. idaresindeki öğrenci servisi ile Şükriye Ç. idaresindeki otomobil Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'ta çarpıştı. Kazada serviste bulunan 15 öğrenci yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

Çorum’da okul servisi kaza yaptı: 16 yaralı

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altında olan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.