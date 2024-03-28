Başkan Erdoğan'dan Bursa Valiliği'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valiliği'ne ziyarette bulundu.Yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin düzenlediği mitinge katılmak için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle geçtiği güzergahta vatandaşları selamladı.Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Bursa Valiliği binasına gelen Erdoğan, tören mangasını selamladıktan sonra Valilik makamına geçerek, Vali Mahmut Demirtaş'la görüştü.Valilik'ten ayrılırken vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle mitingin yapılacağı Gökdere Meydanı'na hareket etti.