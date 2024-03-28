Altın gram fiyatı tırmanışta! İslam Memiş altın fiyatları için kritik 2 aralığı duyurdu

Altın fiyatları haftanın son işem gününe doğru giderken artış gösteriyor. Ons altın 2200 dolara dayanırken altın gram fiyatı iç piyasada 2300 liraya yaklaştı. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için merak edilenleri yanıtladı.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumları yaptı.İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:"Ons altın 2160 dolar seviyesini test etti geçen hafta. Hızlı bir toparlanma yaşadı.2186 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişler devam etmeyecek.Geniş bant aralığına odaklandım. 2125-2225 dolar aralığını takip edeceğim. 2223 dolar seviyesi test edildi geçen hafta. Bu hafta gerileme gördük. Tekrar burası direnç seviyesi olarak kalmaya devam edecek.Aşağıda 2125 dolar seviyesi var. 2160 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılınca bu seviyeyi takip edeceğim. Yatırımcısı 2125-2225 dolar aralığını takip etmeli.Ons altın bu kadar yükselmesine rağmen gram altın yükselmiyor. Yani satıcılı. Çünkü işçilikler normalleşiyor.Gram altın dün 2400 TL altına sarktı. Gram altın almak isteyenler bu seviyelerden yüzde elli alabilir. 3000-3500 lira beklentimiz yıl içinde devam ediyor."