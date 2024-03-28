AK Parti MKYK Üyesi Sever, 'Mut Barajı ve Sulama Projesi ile bölgeye, 10 milyar TL değerinde yatırım yapılacak'

AK Parti MKYK Üyesi, Ekonomi Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan Yıldız tarımsal sulama göleti ziyareti programına, DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak, Mut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Volkan Şeker, AK Parti Mut İlçe Başkanı Fatih Ünver, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve seçmenler ile katıldı.Mut Barajı ve Sulama Projesi kapsamında, DSİ 6. Bölge Müdürü Celal Tokalak ile Kravga bölgesinde incelemelerde bulunarak, proje hakkında bilgiler alan Mustafa Sever, "Devletimizin bölgemize yapacağı toplamda 10 milyar TL değerindeki bu yatırım sayesinde, devreye alındığı andan itibaren 174 bin dönümlük bir arazi düşük maliyetle sulanacak, bunun yanında sulamadan arta kalan sular ile de yıllık 69,90 GWh enerji üretimi sağlanacak" dedi.Sever, Alaçam, Aşağıköselerli, Aydınoğlu Bozdoğan, Burunköy, Çağlayangedik, Çamlıca, Derinçay, Esençay, Evren, Geçimli, Göksu, Hacıilyaslı, Hacınuhlu, Hamamköy, Haydar, Hocalı, Ilıca, Işıklar, Kadıköy Karadiken, Kavaklı, Kayaönü, Kemenli, Kırkkavak, Kışla, Köselerli, Mucuk, Sakız, Sarıveliler, Suçatı, Tekeli, Tuğrul Yapıntı, Yeşilyurt, Yukarı Köselerli ve Zeytinçukuru mahallelerinin faydalanacağını belirterek,bir ay içinde proje ihalesine çıkılmak üzere çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.Mustafa Sever, Mut Cumhur İttifakı teşkilatı ile Kültür Mahallesi'nde gerçekleştirilen miting çerçevesinde seçmenlerle buluştu. Sever'e, Mut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Volkan Şeker, AK Parti Mut İlçe Başkanı Fatih Ünver, Milliyetçi Hareket Partisi Mut İlçe Başkanı Mustafa Düzenli, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Üyeleri ile Meclis Üyesi Adayları eşlik etti. Düzenlenen mitingde coşku ile karşılanan Sever, "Cumhur İttifakı seçmenlerinin gücünü bir kez daha görmüş olduk" dedi.