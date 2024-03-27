Yöneticileri örgüt bağlantılı iki siteye Avrupa'dan milyonluk fonlar!

ABD ve AB ülkeleri Türkiye'de yapılan seçimlere her defasında dikkat kesiliyor. Seçim öncesi süreç sıkı takip ediliyor. Bu ülkeler sosyal medyada çıkan haberlerin kendilerine göre doğruluğunu ölçmek için 'Doğruluk Payı' ve 'Teyit.org' ile çalışıyorlar. Tıpkı 2023 genel seçimlerinde olduğu gibi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kala ABD ve AB tarafından fonlanan platformlara gelen yurtdışı fonu şaşırttı. 'Doğruluk Payı' ve 'Teyit.org' 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yine ön plana çıktı.Türkiye'de yapılan seçimler için Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın çatı şirketi ABD merkezli Meta, bu 31 Mart seçimlerinde de 'Doğruluk Payı' ve 'Teyit.org' ile çalışıyor. ABD merkezli Poynter Medya Enstitüsü de 'Doğruluk Payı' ve 'Teyit.org' ile yoluna devam ediyor. ABD kongresinin fonladığı Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), Bill & Melinda Gates Vakfı ve George Soros'a ait Açık Toplum Vakıflarının desteklediği Poynter, birlikte çalıştığı platformların Uluslararası Doğrulama Ağı'na (IFCN) akredite olmasına şart koşuyor. 'Doğruluk Payı' ve 'Teyit.org' da IFCN'ye akredite durumda yer alıyor.SOROS'un desteklediği Poynter'ın fonladığı 'Doğruluk Payı'nın kurucusu Baybars Ö., FETÖ firarisi Tuna Bekleviç ile bağlantılı. Baybars Ö., ABD'deki FETÖ firarisi Tuna Bekleviç tarafından 2004 yılında ABD/Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (IRI) ve ABD/Genç Liderler Örgütü (YPO) ile bağlantılı olarak 'Cumhuriyetin 100. yılı 2023'te Türkiye'yi yönetecek kişileri keşfetmek' iddiasıyla kurulan Anadolu'nun Genç Liderleri (AGL) Hareketi'nin Kurucular Kurulu Sözcülüğünü yaptı. AGL daha sonra Güçlü Türkiye Partisi adıyla Tuna Bekleviç, Genel Başkanlığı'nda partileşti. Baybars Ö. de partinin MKYK'sında yer aldı. Sahibi FETÖ ile bağlantılı olan 'Doğruluk Payı', META'dan 2020-2021 döneminde ayda ortalama 40 bin ABD Doları, 2022-2023 döneminde ayda 47bin 200 ABD Doları, 2023-2024 döneminde ise ayda 48 bin ABD Doları aldı. Doğruluk Payı hesaplarına Nisan 2023'ten Şubat 2024'e kadarki 10 aylık süre içinde Meta dışındaki yurtdışı merkezli kuruluşlardan ise toplam bir milyon 876 bin 616 Türk Lirası fon geldi. Doğruluk payının son 4 yılda yurtdışından fonlanma miktarı 50 milyon lirayı aştı.Çalışan sayısı ile Türkiye'deki en büyük doğrulama platformu olan 'Teyit.org'un sahibi Mehmet F. ve Gülin Ç. PKK ve sol örgütlerle bağlantılı isimler arasında yer alıyor. Mehmet F. terör örgütü PKK/KCK sempatizanı. PKK/KCK'lı gruplarla etkinliklere katıldığı biliniyor. Gülin Ç. ise radikal sol örgütlerle bağlantılı. Mehmet F.'nin üniversite yıllarında PKK/KCK'lı gruplarla etkinliklere katıldığı, terör örgütünü destekleyen paylaşımlar yaptığı biliniyor. 2017-2019 arasında 'Teyit.org'un finansmanı için ABD Büyükelçiliği Büyük Hibeler Programı, İngiltere Ankara Büyükelçiliği İkili İşbirliği Programı, Avrupa Demokrasi Vakfı (EED), Alman Heinrich Böll Vakfı (HSB) gibi kuruluşlara fon için başvuru yapıldı.ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Alman Marshall Fonu (GMF) projeleri kapsamında 2020'de ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenecek kişiler arasında yer aldı. 2010 ve 2013 TKP destekli faaliyetlere katılan 'Teyit.org'un bir diğer kurucusu olan Gülin Ç. TKP'nin yayın organı Sol Haber'de muhabirlik yaptı. Radikal sol örgütlerle bağlantısı bilinen Gülin Ç., ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültürel İlişkiler Bürosu tarafından 2022'de düzenlenen TechCamp etkinliğine katıldı.Gülin Ç.'nin yöneticisi olduğu 'Teyit.org'a META tarafından, 2021'de 243 bin 400 ABD Doları, 2022-2023 dönemde ayda 48 bin ABD Doları, 2023-2024 döneminde de yine ayda 48 bin ABD Doları para yatırıldı. Sözde teyit sitesi, Tiktok'tan ise 2023'den bu yana 9 milyon 273 bin 594 lira kazandı. 'Teyit.org' hesaplarına Nisan 2023'ten Şubat 2024'e kadarki 10 aylık süre içinde Meta ve TikTok dışındaki yurtdışı merkezli kuruluşlardan ise toplam 6 milyon 82 bin 880 Türk Lirası aktarıldı. Özellikle siyasi teyitler yapmasıyla meşhur olan platformun teyit ettiği bilgilerin doğruluğu, yurtdışındaki kuruluşlardan fonlanması nedeniyle bir kez daha düşündürdü.