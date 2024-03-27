Van'da zehir tacirlerine baskın! 14 kilo eroin ele geçirildi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 103 olayda 107 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik çalışmalar son sürat devam ediyor.Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarla uyuşturucu ticareti yapan şahıslar tek tek yakalanıyor.Son olarak Van Valiliği kentte 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.Açıklamada, “18-24 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan çalışma neticesinde toplam 103 olayda 107 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda ise 59 bin 300 (59.300) adet sentetik hap, 14 kilo 300 gram eroin, 5 gram esrar, 472 gram metamfetamin, 59 gram afyon sakızı, 37 adet kaçak elektronik sigara, 5 litre kaçak alkol, 8 bin 473 paket kaçak sigara, 6 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir” denildi.