Mesnetsiz ithamlar cezasız kalmadı! Başkan Erdoğan davayı kazandı

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlık koltuğundan indi ancak hala Başkan Erdoğan’a tazminat ödemeye devam ediyor. Avukat Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu’nun Başkan Erdoğan’a 138.138 TL tazminat ödediğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz ithamları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25.Hukuk Dairesi tarafından kesin olarak karara bağlandı. Kılıçdaroğlu, tazminat ve fer'ileri birlikte 138.138 TL ödedi" dedi.