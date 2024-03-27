Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 1 Nisan hamlesi: Seçime günler kala Özel ve İmamoğlu’na gözdağı!

Yerel seçime sayılı günler kala, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazan kaynadı… 14 ve 28 Mayıs'taki yenilginin ardından tepkilerin merkezine yerleşen Kemal Kılıçdaroğlu değişimciler tarafından görevden alındı. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu tarafından yeni genel başkan seçilirken parti içindeki karışıklık bir türlü durulmadı.Yerel seçimdeki aday belirleme tartışmaları, peş peşe yaşanan istifalar ve son olarak İstanbul'daki kayıp para skandalı nedeniyle köşeye sıkışan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimleri liste dışı bıraktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi aday olmalarına rağmen yerlerine Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i destekleyen kişiler aday yapıldı.Bu sürecin sonunda Şükrü Genç Sarıyer'de bağımsız belediye başkan adayı olarak yoluna devam ederken Battal İlgezdi ise CHP'de Alevi ve Kürt tasfiyesi yapıldığını iddia etti ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu suçladı.Tüm bu gelişmeler hem seçmende hem de parti içinde huzursuzluk yarattı. Parti kulislerinde yerel seçimde başarısız olunması durumunda 1 Nisancıların kurultay isteyeceği ve Özel'in görevden alınacağı konuşulmaya başlandı.İşte bu süreçte hem partisini hem de Özgür Özel'i yalnız bırakan Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan skandallarla ilgili tek bir açıklama bile yapmadı. Herkesin '1 Nisan'ı bekliyor' dediği Kılıçdaroğlu, seçime sayılı günler kala beklenmedik bir hamleyle ortaya çıktı!İstanbul Ataşehir'de, üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının bulunduğu ve 'Seni sırtından hançerleyenlere oy yok. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri' yazılı pankartlar asıldı. Birçok noktaya asılan pankartlar, CHP'de seçim öncesi yaşanan krizin kanıtıydı.