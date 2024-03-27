İstanbul'da klasikleşen görüntü! İETT otobüsü dumanlara teslim oldu!

İstanbul halkı için CHP'li Ekrem İmamoğlu döneminde arızalanan, alev alev yanan ve bitmek bilmeyen arızalar sebebiyle servis dışı kalan toplu taşıma araçları alışıldık duruma geldi. Sosyal medyaya sıkça yansıyan bu görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Olay, İstanbul-Alibeyköy'de meydana geldi.CHP'li İmamoğlu yönetiminde İstanbullunun kanayan yarası haline gelen ve hayat kalitesini epey düşüren toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler vatandaşın can ve seyehat güvenliği konusundaki endişelerini yükseltmeye devam ediyor.Sefer sayılarının azlığının yanında bakımsızlıktan dökülen otobüslerin çoğu ya yolda kalıyor yada alev alev yanıyor.MOTORUNDAN DUMANLAR YÜKSELDİ!Bir vatandaş tarafındna objektife yansıyan görüntülerde CHP'li İBB'ye bağlı olan İETT'nin motorundan dumanlar yükseldiği görüldü. Otobüsten çıkan dumanlar sebebiyle trafik akışı da kilitlendi.